Meloni alla Camera non cita Trump e infuria Schlein | Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati in Iran

Alla Camera, Meloni presenta le priorità italiane per il prossimo Consiglio europeo senza citare Trump, lasciando infuriata la Schlein. La premier si concentra sul cessate il fuoco a Gaza e sui negoziati in Iran, evitando polemiche con l'ex presidente. Mentre le opposizioni chiedono azioni decise, Meloni opta per un approccio diplomatico, sottolineando la necessità di equilibrio e dialogo. La sua strategia potrebbe influenzare gli sviluppi europei e italiani sui temi più caldi del momento.

Il premier si trova alla Camera per presentare le posizioni italiane in vista del Consiglio europeo dell'Aja del 25 e 26 giugno. Oltre alla questione iraniana, il premier ha sostenuto che a Gaza le operazioni portate avanti da Israele sono ormai ingiustificabili, evitando però di citare il Tycoon per non incappare in uno strappo. Meloni ha quindi deciso di non cogliere l'appello delle opposizioni, che hanno chiesto al governo di prendere le distante dalle azioni Usa.

