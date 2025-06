Meloni alla Camera | Nessun aereo Usa è partito da basi italiane verso l’Iran

In un momento di grande delicatezza internazionale, Meloni si presenta alla Camera per chiarire le posizioni italiane in vista del prossimo Consiglio europeo. Nella sua audizione, ha ribadito che nessun aereo statunitense è partito da basi italiane verso l’Iran, sottolineando l’impegno del nostro Paese nel mantenere una posizione equilibrata e responsabile. La questione irachena e la situazione a Gaza sono al centro del dibattito, dimostrando quanto questi temi siano cruciali per l’Italia e il mondo.

Il premier si trova alla Camera per presentare le posizioni italiane in vista del Consiglio europeo dell'Aja del 25 e 26 giugno. Oltre alla questione iraniana, il premier ha sostenuto che a Gaza le operazioni portate avanti da Israele sono ormai ingiustificabili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni alla Camera: “Nessun aereo Usa è partito da basi italiane verso l’Iran”

Iran, riunione di Meloni con l'intelligence | Tajani: "Nessun aereo partito da basi italiane, ci auguriamo a de-escalation" | Crosetto: "L'attacco Usa cambia lo scenario" - In un contesto di crescente tensione internazionale, il governo italiano si è riunito dopo i raid statunitensi contro i siti nucleari iraniani.

