Meloni alla Camera | la diretta dell' intervento

Giorgia Meloni torna protagonista in Parlamento, pronta a chiarire le priorità del governo prima dell’impegnativa agenda europea. La diretta dell’intervento alla Camera offre un’occasione unica per seguire da vicino le sue parole e capire il futuro delle politiche italiane nel contesto europeo. Un momento cruciale che anticipa il Consiglio europeo di Bruxelles, dove si decidono importanti questioni per il nostro Paese e l’Europa intera.

Giorgia Meloni torna in Parlamento. Come di consuetudine, prima del Consiglio europeo che vede la premier riunirsi a Bruxelles con gli altri capi di stato e di governo dei 27, alla Camera e al Senato si tengono le comunicazioni del governo e il voto sulle risoluzioni. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni alla Camera: la diretta dell'intervento

In questa notizia si parla di: meloni - camera - diretta - intervento

L’intervento di Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue: poi il dibattito e il voto. La diretta - Alle 15, la scena politica si accende alla Camera dei deputati con l’atteso intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in vista del cruciale Consiglio europeo.

In diretta dalla Camera dei Deputati l'intervento di Maria Chiara Gadda in commemorazione del 51° anniversario della strage di Piazza della Loggia a Brescia Vai su Facebook

Bologna, ora in diretta il mio intervento all'Assemblea annuale di Confindustria Vai su X

Meloni alla Camera: la diretta dell'intervento; L’intervento di Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue: poi il dibattito e il voto. La diretta; Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue: la premier riferisce sulla crisi in Medio Oriente dopo l'attacco Usa in Iran.

L’intervento di Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue: poi il dibattito e il voto. La diretta - A partire dalle ore 15, alla Camera dei deputati, è previsto l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. Secondo ilfattoquotidiano.it

Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue: sul tavolo Medioriente, sicurezza e difesa - la diretta - La presidente del consiglio riferisce alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, dove si discutono Medio Oriente, sicurezza e difesa comune. Da repubblica.it