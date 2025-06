Meloni alla Camera | I nostri sforzi sono concentrati sul cessate il fuoco a Gaza e sulla ripresa delle trattative con l’Iran

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si rivolge alla Camera dei deputati per sottolineare l’importanza di focalizzarsi su temi chiave come il cessate il fuoco a Gaza e il dialogo con l'Iran. Mentre si avvicina il Consiglio europeo del 26 giugno, la premier invita a rafforzare l’unità e l’efficacia delle azioni comunitarie, ricordando che «l’agenda del...».

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni prende la parola passato qualche minuto dopo le tre di pomeriggio, davanti alla Camera dei deputati, in vista del Consiglio europeo del 26 giugno. «Il consiglio europeo ci offrirà la possibilità di capire quanto oggi sia ancora più importante applicare il principio di sussidiarità, dobbiamo concentrarci sulle materie su cui davvero possiamo fare la differenza insieme», dice Meloni. L'agenda del Consiglio, aggiunge, partirà dagli «ultimi sviluppi in Medio oriente, a partire dall'attacco americano a tre siti nucleari iraniani. In questa aula comprendiamo molto bene quanto la fase sia delicata e per questo è importante che ci sia anche un confronto con l'opposizione».