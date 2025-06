Meloni alla Camera dei Deputati si sveglia su Gaza | Reazione di Israele ha forme inaccettabili serve cessate il fuoco

Giorgia Meloni si rivolge alla Camera dei Deputati, affrontando con fermezza la drammatica crisi a Gaza e la reazione inaccettabile di Israele. La premier sottolinea l'importanza di un immediato cessate il fuoco e si prepara al Consiglio europeo del 26-27 maggio, evidenziando la necessità di una risposta diplomatica prudente e unitaria per garantire pace e sicurezza nella regione. La sua presa di posizione potrebbe segnare un passo decisivo verso una soluzione duratura.

La premier ha riferito alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 maggio Giorgia Meloni ha parlato alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 maggio. La premier affronta la questione del Medioriente, svegli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Meloni alla Camera dei Deputati si sveglia su Gaza: "Reazione di Israele ha forme inaccettabili, serve cessate il fuoco"

In questa notizia si parla di: camera - meloni - deputati - sveglia

Meloni alla Camera dei Deputati si sveglia su Gaza: "Reazione di Israele ha forme inaccettabili, serve cessate il fuoco" - DIRETTA - La premier Meloni si presenta alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo, affrontando il delicato tema di Gaza e della crisi mediorientale.

Che miseria le polemiche sul viaggio in aereo della figlia della Meloni. Vai su Facebook

Senato, il governo ottiene la fiducia: la manovra è legge, 108 sì e 63 no - L'intervista del ministro dell'Economia al Tg1; Riarmo, Meloni smaschera Conte. Duello con la Schlein sulla sanità: Mente per propaganda; La discussione sulla legge di bilancio in Aula il 19 dicembre dopo la polemica sui ministri assenti.

Gaza, Iran e Russia: Meloni alla Camera. Ecco cosa ha detto - Il presidente del Consiglio ha riferito a Montecitorio prima del prossimo Consiglio europeo: "Il futuro della Striscia può iniziare solo con la liberazione degli ostaggi e la cessazione di Hamas" ... Come scrive msn.com

Alla Camera Meloni in vista del Consiglio Ue: "Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati sull'Iran" - In questo momento, per l'Italia "le priorità restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran", ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo ... Si legge su ansa.it