Meloni alla Camera dei Deputati si sveglia su Gaza | Reazione di Israele ha forme inaccettabili serve cessate il fuoco - DIRETTA

La premier Meloni si presenta alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo, affrontando il delicato tema di Gaza e della crisi mediorientale. Con parole ferme e sincere, Meloni denuncia le reazioni inaccettabili di Israele e chiede con urgenza un cessate il fuoco per evitare ulteriori sofferenze e destabilizzazioni. Un momento cruciale di confronto che mette al centro l’impegno internazionale per la pace e la stabilità .

La premier ha riferito alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 maggio Meloni è alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 maggio. La premier affronta la questione del Medioriente, svegliandosi su Gaza: ".

Da Gaza al ReArm Eu, Meloni attesa alla Camera - Oggi alla Camera, Giorgia Meloni affronta le opposizioni sul piano di riarmo e la situazione a Gaza, dopo il dibattito al Senato.

Medio Oriente, Meloni in Aula: A Gaza reazione d'Israele ha forme inaccettabili. LIVE; Camera, le critiche di Conte, Schlein e Bonelli a Meloni: A Gaza è morta l'umanità seppellita dalle bombe di Netanyahu e lei non l'ha condannato. Ipocrita; Meloni, question time alla Camera: Non abbiamo intenzione di richiamare ambasciatore a Tel Aviv - Botta e risposta al vetriolo Meloni-Schlein sulla Sanità .

Medio Oriente, Meloni in Aula: "A Gaza reazione d'Israele ha forme inaccettabili". LIVE

Alla Camera Meloni in vista del Consiglio Ue: "Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati sull'Iran" - In questo momento, per l'Italia "le priorità restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran", ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo ...