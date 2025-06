Meloni | al lavoro con Macron e Merz su linee comuni per settore auto

Giorgia Meloni, in un importante incontro con Macron e Merz, si impegna a trovare linee comuni per rilanciare il settore auto, duramente colpito dalla crisi. Con determinazione, la premier sottolinea l’esigenza di un cambio di rotta deciso, superando le sacrosante sfide del green deal. È un passo strategico verso un futuro più sostenibile e dinamico, che potrebbe segnare una svolta decisiva per l’industria automobilistica italiana e europea.

Roma, 23 giu. (askanews) - "Il settore auto sta attraversando una crisi profonda. Sappiamo che la crisi ci impone di rispondere con coraggio. Serve un radicale cambio di rotta e un piano per il futuro del settore a partire dal superamento degli aspetti più surreali del green deal". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. "Stiamo lavorando insieme al presidente Macron e al cancelliere Merz per scrivere delle linee comuni" a sostegno del settore dell'automotive in Europa, "credo che le nostre tre nazioni insieme possano fornire uno stimolo alla discussione in corso".

Giorgia Meloni annuncia una collaborazione strategica tra Italia, Francia e Germania nel settore automobilistico, sottolineando il potenziale di un'azione congiunta tra le tre nazioni.

