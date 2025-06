Meloni a opposizioni toni campagna elettorale fuori luogo

Giorgia Meloni ribadisce con fermezza la sua intenzione di mantenere il focus sull'interesse nazionale, evitando di scadere in polemiche e toni da campagna elettorale. La presidente del Consiglio, nelle sue repliche alla Camera, ha sottolineato come sia fondamentale concentrarsi sulle preoccupazioni dei cittadini piuttosto che alimentare divisioni politiche. In un momento delicato per il paese, Meloni invita a una discussione responsabile, affinché l'Italia possa proseguire con stabilità e unità .

"Non voglio rispondere alle polemiche, ad alcune falsità a toni da campagna elettorale. Credo che percepiate come me la preoccupazione dei cittadini e non vogliamo dare l'impressione che siamo più interessati ad accusarci fra di noi che" all'interesse dell'Italia, "preferisco rimandare i toni della campagna elettorale". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni, nelle repliche alla Camera. "Mi ha stupito - ha sottolineato la premier - la polemica su chi ho nominato o no nell'intervento. Quando scrivo una relazione non penso a chi devo citare ma alle risposte che devo dare. Non ci sono seconde ragioni.

