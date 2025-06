Meloni a caccia di soluzioni

Meloni si prepara a fronteggiare una sfida cruciale: la sicurezza del Paese. Con oltre 29.000 obiettivi sensibili individuati dalle forze dell’ordine e dei servizi di intelligence, la priorità è proteggere le infrastrutture strategiche come stazioni, aeroporti e porti. L’arrivo imminente di migliaia di turisti americani rende questa vigilanza ancora più essenziale. La questione diventa quindi non solo di sicurezza, ma di immagine e credibilità internazionale.

Più di ventinovemila: 29.377. Tanti sono gli " obiettivi sensibili " individuati dai responsabili delle forze dell'ordine, dell'intelligence e della cybersicurezza che si sono riuniti ieri al Viminale. Di questi, la parte del leone la fanno le infrastrutture: 10.399. Quindi, massima allerta nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nei porti in considerazione dell'arrivo in Italia di migliaia di turisti americani nelle prossime settimane, anche in virtù del Giubileo visto che il nuovo Pontefice, Leone XIV, è un loro connazionale. Un salto di qualità e di quantità rilevante rispetto a quando, fino a 24 ore fa, si trattava di garantire la sicurezza solo degli obiettivi ebraici.

