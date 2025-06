Meghan Markle Harry d’Inghilterra e il divorzio | ora ci crede perfino Netflix

Dietro i sorrisi smaglianti e le luci dei riflettori, il divorzio tra Meghan Markle e Harry sembra ormai inevitabile, anche Netflix sembra averlo capito. Mentre lui si concentra sulla promozione degli Invictus Games, lei lancia il suo nuovo brand lifestyle “As Ever”, segnando una svolta nelle loro strade personali e professionali. È il segnale di un’era nuova per la coppia reale? Scopriamolo insieme.

Nonostante Harry e Meghan appaiano sempre sorridenti sui social, le voci che arrivano da Montecito raccontano tutta un'altra storia. Il principe Harry, sempre più impegnato nella promozione globale degli Invictus Games, e Meghan Markle, che punta tutto sul nuovo brand lifestyle "As Ever" (tra marmellate e ipotetici investimenti nel settore dell'hotellerie), sembrano ormai muoversi su binari professionali distinti. E, secondo quanto riportano con insistenza i tabloid britannici e americani, anche nella vita privata l'idillio sarebbe incrinato. Queste indiscrezioni non sono sfuggite a Netflix, il colosso streaming con cui i Sussex hanno firmato un contratto multimilionario nel 2020.

In questa notizia si parla di: meghan - harry - markle - inghilterra

