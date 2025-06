Meghan e Harry il balletto in sala parto scatena le polemiche

Meghan e Harry, protagonisti di un balletto in sala parto, scatenano polemiche e discussioni online. Quel video, risalente a quattro anni fa ma condiviso ora da Meghan Markle in occasione del quarto compleanno di Lilibet, mostra momenti intimi e spontanei della coppia. Un’immagine sincera che ha diviso opinioni, ma che mette in luce il lato più umano dei Sussex. Sono pochi secondi di vita privata che invitano a riflettere...

Il video risale a quattro anni fa, ma Meghan Markle ha scelto di condividerlo sui social solo ora, in occasione del quarto compleanno della figlia Lilibet. Sono pochi secondi di vita privata, in cui la duchessa del Sussex e il principe Harry ballano insieme, in attesa della nascita della loro secondogenita. Sulle note della cover The Baby Momma Dance della Drake Family (una rivisitazione moderna dell’originale di Starrkeisha), Meghan tenta di stimolare l’avvio del travaglio: «Quattro anni fa accadeva anche questo. Entrambi i nostri figli sono nati con una settimana di ritardo. e quando nĂ© il cibo piccante, nĂ© le lunghe passeggiate, nĂ© l’agopuntura hanno funzionato, ci restava solo un’ultima cosa da provare!», ha scritto a corredo del video, in cui si muove con energia, sfiorando i passi tipici del twerking. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Meghan e Harry, il balletto in sala parto scatena le polemiche

In questa notizia si parla di: meghan - harry - balletto - sala

Meghan Markle scatenata col pancione, il balletto privatissimo col principe Harry per gli auguri alla figlia Lilibet – Il video - Un video intimo e sorprendente rivela un lato inaspettato di Meghan Markle e Harry, impegnati in un balletto privato per festeggiare il quarto compleanno di Lilibet.

Se le foto della piccola Lilibet hanno senz'altro intenerito il pubblico, lo stesso non può dirsi del video in cui Meghan incinta e Harry ballano in sala parto Vai su Facebook

Meghan e Harry, il balletto in sala parto scatena le polemiche; Meghan e Harry, balletto in sala travaglio; Meghan Markle, il balletto con Harry nella clinica di lusso dove il parto naturale costa 10 mila dollari.

Meghan e Harry, balletto in sala travaglio - Meghan e Harry, balletto in sala travaglio Un balletto in sala travaglio, per trovare la concentrazione e per tenere a bada il dolore. Da informazione.it

Il video inedito del balletto di Meghan Markle con Harry prima di partorire - Meghan Markle condivide un video inedito con Harry in sala parto per festeggiare i quattro anni della figlia Lilibet. Scrive blitzquotidiano.it