Mega discarica nella cava di Poggio Imperiale | Un progetto calato dall' alto che i cittadini non vogliono

Una tramontana di protesta si solleva a Poggio Imperiale, dove un progetto di mega discarica, calato dall’alto senza il consenso dei cittadini, minaccia di trasformare una cava dismessa in un colosso di rifiuti. Con quasi 4 milioni di metri cubi di spazzatura, questa operazione supera di gran lunga le dimensioni di altre discariche storiche. La comunità si mobilita per difendere il proprio territorio e chiedere un’altra visione di gestione dei rifiuti, perché il futuro di Poggio Imperiale non può essere deciso senza ascoltarli.

Una mega discarica progettata, in una cava dismessa di Poggio Imperiale per interrare quasi 4 milioni di metri cubi di rifiuti, vale a dire 25 volte più grande di quella di Manduria o, come ha evidenziato il sindaco, Alessandro Liggieri: “Un volume equivalente a riempire l’intera piazza San. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Mega discarica nella cava di Poggio Imperiale: "Un progetto calato dall'alto che i cittadini non vogliono"

In questa notizia si parla di: mega - discarica - cava - poggio

Come rinasce via del Foro Italico, da mega discarica e accampamento a luogo per eventi e concerti - una rinascita urbana e culturale. Dopo anni di degrado, via del Foro Italico si trasforma da mega discarica e accampamento a polo di eventi, musica e creatività, offrendo alla città uno spazio rigenerato dove arte e comunità trovano nuova vita.

No alla mega discarica nella cava di Poggio Imperiale, Cera: La Regione dia risposte. Progetto calato dall'alto che i cittadini non vogliono. Chiesta audizione urgente in Commissione; Da cava estrattiva a mega discarica di rifiuti: il progetto tra Poggio Imperiale e Apricena che i sindaci non vogliono.

CAVA Potenza: “Una cava trasformata in una discarica di rifiuti speciali a Poggio Imperiale” - Apricena (Foggia) – Il sindaco Antonio Potenza lancia un forte appello ai cittadini di Apricena, Poggio Imperiale e Lesina, condannando ... Lo riporta statoquotidiano.it

Sequestrata discarica abusiva in cava - Una discarica abusiva per lo smaltimento di rifiuti speciali, realizzata in una cava dismessa per l'estrazione di pozzolana di circa due ettari a Ploaghe, è stata posta sotto sequestro dai ... Come scrive ansa.it