Meeting nazionale Giovanissimi primo posto del Gs Mosole e 8° posto del Pedale Marenese

Una vittoria storica, che ha riempito di orgoglio il team e l'intero movimento giovanile. Il Gruppo Sportivo Mosole ha conquistato il primo posto tra le società, mentre il Pedale Marenese si è lasciato alle spalle oltre 8.000 concorrenti, dimostrando che la passione e la dedizione portano sempre a grandi traguardi. È stata una celebrazione indimenticabile che ha scritto nuove pagine di storia, confermando il valore del ciclismo giovanile italiano.

Il Gruppo Sportivo Mosole si regala per i 50 anni di storia di nozze d’oro del ciclismo una grande festa a Viareggio: è il Carnevale del Meeting Nazionale delle Società Giovanili Memorial Adriano Morelli. Il Veneto non vinceva un meeting nazionale da 23 anni e l'ultima vittoria è stata di una. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Meeting nazionale Giovanissimi, primo posto del Gs Mosole e 8° posto del Pedale Marenese

In questa notizia si parla di: posto - meeting - nazionale - mosole

Bob, due pordenonesi in nazionale per giocarsi un posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina - Bob due pordenonesi si preparano a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Archiviata la stagione passata, l'attenzione è tutta per i Giochi, dove gli sport invernali promettono emozioni indimenticabili.

MEETING GIOVANISSIMI 2025, IL GS MOSOLE CONQUISTA VIAREGGIO; Meeting 2025 – Il premio Franco Ballerini al Petrucci Zero24 Cycling Team; Meeting nazionale giovanissimi, l’Olimpia Valdarnese chiude ventunesima, molto più attardato il Pedale Toscano Ponticino.

Meeting nazionale Giovanissimi, primo posto del Gs Mosole e 8° posto del Pedale Marenese - Il Gruppo Sportivo di Saletto di Breda di Piave, era la formazione più numerosa del Veneto a partecipare e la seconda in Italia (dopo la lombarda UC CostaMasnaga ASD) ... Secondo trevisotoday.it

MEETING GIOVANISSIMI 2025, IL GS MOSOLE CONQUISTA VIAREGGIO - Viareggio, per quattro giorni, si è trasformata in un centro pulsante di energia e passione sportiva. Segnala tuttobiciweb.it