Mediterraneo si può navigare in modo sostenibile Ce lo insegna la storia di Cassiopea

Il Mediterraneo, culla di civiltà e ricco di storia, può essere navigato in modo sostenibile grazie all'esempio ispiratore di Cassiopea. Carmelo Isgrò, arrivato alla terza Conferenza dell'Onu sugli oceani a Nizza da Milazzo a bordo di una barca eco-friendly, dimostra che il rispetto dell’ambiente è possibile e necessario. Un gesto che ci invita a ripensare il nostro modo di vivere i mari, per preservare il loro splendore per le generazioni future.

Carmelo Isgrò è arrivato alla terza Conferenza dell'Onu sugli oceani a Nizza da Milazzo con una barca che è un esempio di rispetto dell'ambiente. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Mediterraneo, si può navigare in modo sostenibile. Ce lo insegna la storia di Cassiopea

In questa notizia si parla di: mediterraneo - navigare - modo - sostenibile

Salute, 10+1 impegni per gestire la stomia in modo sostenibile - Salute 101 propone 101 impegni per gestire la stomia in modo sostenibile, un tema cruciale per oltre 75mila persone in Italia.

Dal 27 giugno al 7 settembre 2025 il Museo MAN presenta ISCRA – Flotta culturale del Mediterraneo, una mostra-restituzione che conclude un anno di ricerca tra arte, territorio e comunità nella regione della Planargia, storica area della Sardegna centro-occi Vai su Facebook

Si può navigare in modo sostenibile nel Mediterraneo. Ce lo insegna la storia di Cassiopea; Cesenatico, una mostra per valorizzare la navigazione tradizionale mediterranea; Programma Interreg Next Med: approvati 60 progetti per una crescita sostenibile ed inclusiva..

Mediterraneo, si può navigare in modo sostenibile. Ce lo insegna la storia di Cassiopea - Oggi invece Cassiopea è uno degli esempi più concreti di navigazione sostenibile nel Mediterraneo: nessun uso di plastica a bordo, nessun impatto ambientale. Si legge su wired.it

Consigli per viaggiare in modo sostenibile - dai classici skipper, e navigare con loro può essere un modo di viaggiare per mare un po’ inaspettato: appassionati di storia della pirateria e della lingua sabir, la ... Segnala internazionale.it