Mediobanca venerdì dà i target al 2028 per ' uniformarsi' a Mps

Mediobanca sorprende gli investitori annunciando venerdì le sue nuove proiezioni al 2028, unificando così il orizzonte temporale con quello di Mps. Questa mossa strategica punta a offrire agli azionisti obiettivi di crescita chiari e comparabili, in vista dell’attesissima offerta pubblica di Mps prevista per luglio. Un passo importante che potrebbe ridefinire il panorama bancario italiano e aprire nuove sfide e opportunità.

Mediobanca a sorpresa questo venerdì diffonderà e presenterà le proiezioni al 2028 per uniformare l'arco temporale del suo piano, che scade nel 2026, al piano di Mps che ha scadenza appunto nel 2028. L'aggiornamento nasce per fornire agli azionisti della banca milanese obiettivi di crescita stand alone che siano confrontabili coi target del Monte dei Paschi la cui ops su Piazzetta Cuccia si prevede possa partire a luglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca venerdì dà i target al 2028 per 'uniformarsi' a Mps

