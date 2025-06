Medio Oriente Tajani Ue abbia linea comune e lavori per de-escalation

In un contesto internazionale turbolento, l'Europa si impegna con determinazione per favorire la de-escalation nel Medio Oriente. Con una proposta ambiziosa, Roma si propone come centro di mediazione tra Stati Uniti e Iran, puntando a una soluzione diplomatica che garantisca il diritto al nucleare civile e promuova la stabilitĂ regionale. Tajani sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo per scongiurare ulteriori escalation e preservare la pace mondiale.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è quello di favorire una ripresa di dialogo tra Usa e Iran e abbiamo proposto Roma come sede per la mediazione. La nostra posizione è chiara: sì al nucleare a Teheran ma solo per scopi civili, non militari”. Queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando al Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles. “L’attacco americano c’è stato, dobbiamo lavorare affinchè ci sia una de-escalation, per questo ho parlato con il ministro degli Esteri dell’Iran e di Israele ribadendo la posizione dell’Italia di cessare il fuoco – ha aggiunto Tajani -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

