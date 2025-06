Medicina senza test d’ingresso | iscrizioni libere dal 24 giugno 70mila studenti nelle aule da settembre ma solo 25mila supereranno il semestre-filtro La rivoluzione del governo cambia per sempre l’accesso alle facoltà sanitarie

Dal 24 giugno, l'accesso a Medicina cambia radicalmente: via i test d'ingresso e spazio alle iscrizioni libere, aprendo le porte a 70.000 studenti desiderosi di avvicinarsi alla facoltà più ambita. Tuttavia, solo 25.000 riusciranno a superare il semestre, segnando una vera rivoluzione nel sistema universitario italiano. Questa novità promette un futuro più equo e accessibile, ma anche sfide inedite per la qualità dell’istruzione e la selezione.

Dal 24 giugno scatta la rivoluzione dell'accesso a Medicina. Per la prima volta nella storia dell'università italiana, chiunque potrà iscriversi liberamente alla facoltà più ambita del Paese. Niente più test d'ingresso, niente più notti insonni sui quiz di logica, niente più ricorsi al TAR. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: medicina - test - ingresso - iscrizioni

Corsi di Medicina senza test d’ingresso: quando aprono le iscrizioni per il primo semestre senza numero chiuso - Se sogni di intraprendere una carriera nel campo medico senza dover affrontare il stress dei test d'ingresso, questa è una notizia da non perdere.

ROMA - Al via da domani, 23 giugno, le iscrizioni a Medicina. Quest'anno niente test d'ingresso ma debutta il semestre aperto. La riforma voluta dal ministro dell'Università , Anna Maria Bernini, prevede l'iscrizione libera. Ci si potrà iscrivere fino al 25 luglio sul Vai su Facebook

Medicina, da domani aperte le iscrizioni: prima volta senza il test d’ingresso, come funziona Vai su X

Ammissioni a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: iscrizioni dal 23 giugno; Medicina, al via domani iscrizioni. Come funziona il test; Accesso a Medicina 2025-26: date di iscrizione, inizio corsi, date esami, semestre filtro e graduatoria.

Test addio. Iscrizioni al via per Medicina - Test d’ingresso per Medicina addio: si aprono oggi le iscrizioni per il “semestre aperto“. Riporta msn.com

Al via le iscrizioni a Medicina senza test di ingresso, debutta il semestre aperto - L'iscrizione dovrà essere effettuata tramite la piattaforma on line www. Si legge su msn.com