medicina primo semestre aperto a tutti firenze sceglie la didattica flessibile

Firenze, 23 giugno 2025 - Firenze si prepara al cambiamento per quanto riguarda la formazione degli aspiranti camici bianchi. In vista dell’avvio del nuovo anno accademico, l’Università del capoluogo toscano ha deciso di organizzare il “ semestre filtro ” del primo anno di Medicina – previsto dalla recente riforma voluta dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini – in modalità flessibile. Un termine che, nel concreto, significa una didattica che unisce la possibilità di seguire le lezioni sia in presenza che da remoto. Una scelta che, fanno sapere da San Marco, mira a favorire la più ampia partecipazione possibile, senza rinunciare alla qualità della preparazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it