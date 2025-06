Medicina oggi al via le iscrizioni | per la prima volta niente ingresso a numero chiuso

Medicina oggi rivoluziona l'accesso: per la prima volta, niente più numero chiuso e test di ammissione. Grazie al semestre aperto, gli studenti avranno più opportunità di iscriversi fino al 25 luglio, con esami finali a conferma del percorso. E per chi non dovesse superare, si aprono corsi affini come nuove possibilità di avvicinarsi alla professione medica. Un cambiamento che apre strade innovative e più inclusive nel mondo della formazione sanitaria.

I test sono sostituiti dal semestre aperto. Alla fine ci saranno degli esami. Ci si potrà iscrivere fino al 25 luglio. Per chi non passa, si aprono i corsi affini. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Medicina, oggi al via le iscrizioni: per la prima volta niente ingresso a numero chiuso

