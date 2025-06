Medicina al via le iscrizioni | cos’è il semestre aperto e come funziona

Le iscrizioni a Medicina sono ufficialmente aperte dal 23 giugno 2025, segnando una svolta con il debutto del semestre aperto e l’assenza del test d’ingresso. Questa innovativa modalità di iscrizione, promossa dal ministro Anna Maria Bernini, offre maggiore flessibilità agli aspiranti studenti. Dal sito Universitaly, i candidati possono iscriversi fino al 25 luglio, scoprendo come funziona questa nuova opportunità che potrebbe cambiare il modo di accedere alla facoltà di Medicina.

(Adnkronos) – Al via oggi, lunedì 23 giugno 2025, le iscrizioni a Medicina. Quest'anno niente test d'ingresso, ma debutta il semestre aperto. La riforma voluta dal ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, prevede l'iscrizione libera. Ci si potrà iscrivere fino al 25 luglio sul sito Universitaly. Il ministero dell'Università e della Ricerca ha chiesto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Medicina, al via le iscrizioni: cos’è il semestre aperto e come funziona

In questa notizia si parla di: medicina - iscrizioni - semestre - aperto

Medicina, iscrizioni al via il 23 giugno: semestre aperto dal 1° settembre e 3mila posti in più. Bernini: “Rivoluzione con celerità record” - Medicina si apre a nuove opportunità: le iscrizioni, in programma dal 23 giugno su Universitaly, segnano l'inizio di una rivoluzione nel settore, con un incremento di 3.

Oggi al via le iscrizioni a Medicina senza test d'ingresso, debutta il semestre aperto: tutto quello da sapere >> https://buff.ly/7AXIbc9 Vai su Facebook

Al via da oggi le iscrizioni a Medicina. Niente test di ingresso, debutta il semestre aperto #ANSA - X Vai su X

Medicina, iscrizioni al via da oggi: ora c’è il semestre aperto, cos’è e come funziona; Iscrizioni a Medicina al via da oggi: niente test di accesso, c'è il semestre aperto. Cosa cambia davvero; Ammissioni a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: iscrizioni dal 23 giugno.

Medicina, iscrizioni aperte: cos’è il semestre aperto e come funziona - La riforma voluta dal ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria ... Come scrive msn.com

Al via le iscrizioni a Medicina senza test d'ingresso: tutto sul semestre aperto - Da oggi, 23 giugno, è possibile iscriversi a Medicina senza sostenere il tradizionale test d’ingresso. Si legge su notizie.it