Medicina al via da oggi le iscrizioni per il semestre aperto Il 20 novembre e il 10 dicembre gli esami

Se sogni di intraprendere una carriera nel mondo della salute, questa è la tua occasione: da oggi, 23 giugno, sono aperte le iscrizioni ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria per l’anno accademico 2025/2026. Preparati a vivere un percorso ricco di sfide e soddisfazioni, con gli esami di semestre aperto il 20 novembre e il 10 dicembre. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di formazione e crescita professionale.

Medicina, iscrizioni al via il 23 giugno: semestre aperto dal 1° settembre e 3mila posti in più. Bernini: "Rivoluzione con celerità record"

