Medicina 2025 | guida completa all’iscrizione Come si entra e le scadenze

Roma, 23 giugno 2025 – Una svolta rivoluzionaria per i futuri medici: le iscrizioni ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria per il 2025/2026 sono ufficialmente aperte, senza il tradizionale test di ammissione. Grazie alla riforma della ministra Anna Maria Bernini, un semestre ‘libero’ introdotto come filtro, apre nuove opportunità e sfide. Scopri come entrare nel mondo della medicina e le scadenze da rispettare per non perdere questa occasione unica.

Roma, 23 giugno 2025 – E' partita una nuova era per gli aspiranti camici bianchi. Sono aperte da oggi, 23 giugno, le iscrizioni ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria per l ' anno 20252026, che per la prima volta non prevedono un test di ammissione. Ci sarà infatti, come previsto dalla riforma della ministra del Mur Anna Maria Bernini, un semestre 'libero' che farà da filtro. Resta di fatto il numero chiuso, con la differenza, rispetto al passato, che la selezione – su base nazionale – slitta e sarà fatta considerando i risultati didattici maturati nei primi sei mesi.

