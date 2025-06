Media Usa si attendono rappresaglia Iran entro 2 giorni

Le tensioni tra USA e Iran si intensificano, con fonti americane che anticipano una possibile rappresaglia iraniana entro 48 ore, in risposta all’attacco agli impianti nucleari. Questa escalation mette in allerta la comunità internazionale, mentre le decisioni si fanno sempre più cruciali per il fragile equilibrio di pace nella regione. Resta da vedere come evolveranno gli eventi nelle prossime ore, mentre il mondo osserva attentamente ogni mossa dei due attori coinvolti.

Gli Usa si attendono una rappresaglia iraniana contro qualche loro bersaglio in riposta all' attacco contro gli impianti nucleari dell'altra notte entro due giorni. Lo riferiscono due alti funzionari di Washington citati in forma anonima dal sito della Reuters. Prevediamo che possa accadere "in un giorno o due", afferma in particolare una delle fonti interpellate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, Usa si attendono rappresaglia Iran entro 2 giorni

In questa notizia si parla di: attendono - rappresaglia - entro - giorni

"Gli Stati Uniti si aspettano una rappresaglia entro due giorni" - Gli Stati Uniti si preparano a una possibile risposta da parte dell’Iran entro due giorni, secondo indiscrezioni di fonti ufficiali.

#Washington Gli #StatiUniti si attendono una rappresaglia iraniana contro obiettivi #Usa entro due giorni, in risposta all'attacco americano agli impianti nucleari iraniani Vai su X

Media: "Usa si attendono rappresaglia dell'Iran in 2 giorni" Vai su Facebook

Media, Usa si attendono rappresaglia Iran entro 2 giorni; Media, Usa si attendono rappresaglia Iran entro 2 giorni; Dopo l’attacco all’Iran, gli Usa si attendono rappresaglie entro 2 giorni. Nato: raid conformi diritto internazionale.

Media, Usa si attendono rappresaglia Iran entro 2 giorni - Gli Usa si attendono una rappresaglia iraniana contro qualche loro bersaglio in riposta all'attacco contro gli impianti nucleari dell'altra notte entro due giorni. ansa.it scrive