Media | Usa attendono rappresaglia Iran

Gli Stati Uniti sono in allerta: fonti ufficiali prevedono una possibile rappresaglia iraniana entro 48 ore, a seguito dell'attacco agli impianti nucleari. La tensione si alza, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi di un conflitto che potrebbe intensificarsi rapidamente. In un clima di incertezza, la diplomazia e la prudenza saranno le chiavi per evitare escalation imprevedibili. Restiamo aggiornati su un fronte delicato che potrebbe ridisegnare gli equilibri globali.

18.10 Gli Usa si attendono una rappresaglia iraniana contro qualche loro bersaglio in risposta all'attacco contro gli impianti nucleari "entro due giorni". Lo riferiscono due alti funzionari di Washington citati in forma anonima dal sito della Reuters. Prevediamo che possa accadere "in un giorno o due", afferma una delle fonti interpellate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dopo l’attacco all’Iran, gli Usa si attendono rappresaglie entro 2 giorni. Nato: “I raid non violano il diritto internazionale” - Washington si prepara alle ritorsioni mentre Rutte, segretario generale dell'Alleanza atlantica, conferma che “l’Iran non deve avere l’atomica”. Lo riporta notizie.tiscali.it