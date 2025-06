media raid israeliano ha colpito ingresso del carcere evin

Un'azione sorprendente scuote il panorama geopolitico: un raid israeliano ha preso di mira l'ingresso della prigione di Evin a Teheran, apparentemente con l'intento di favorire la fuga dei detenuti. Questo attacco, che coinvolge il cuore della detenzione di prigionieri politici e attivisti iraniani, apre nuove tensioni internazionali e lascia aperti numerosi interrogativi sulle implicazioni future di questa operazione. La situazione rimane incandescente e in costante evoluzione.

L'attacco aereo israeliano ha colpito anche la famigerata prigione di Evin a Teheran. Lo riporta Iran International, secondo cui l'attacco ha colpito il cancello d'ingresso della prigione, apparentemente per consentire ai prigionieri di evadere. La prigione di Evin è un complesso vasto e fortemente fortificato in cui l'Iran ha incarcerato prigionieri politici, giornalisti, accademici, attivisti per i diritti umani e altre persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net