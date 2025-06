Media ' raid Israele in Iran colpisce ambulanza 3 morti'

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con un nuovo episodio che scuote l'opinione pubblica internazionale. Nel decimo giorno di scontri, un'ambulanza iraniana è stata colpita da un attacco israeliano in Iran centrale, causando tre vittime. Mentre i dettagli emergono, la scena si tinge di dramma e preoccupazione, sottolineando la pericolosa escalation del conflitto e il rischio di un'escalation più ampia.

Tre persone sono rimaste uccise dopo che un'ambulanza è stata colpita da un attacco israeliano nell' Iran centrale, secondo quanto riportato dai media locali nel decimo giorno di combattimenti. "L'ambulanza era in viaggio per trasferire un paziente quando è stata colpita da un drone ", riporta l'agenzia di stampa Isna citando il governatore della contea di Najafabad Hamidreza, Mohammadi Fesharaki. "Tutti gli occupanti dell'ambulanza, l'autista, il paziente e il suo accompagnatore, sono rimasti vittime dell'impatto". A causa del colpo l'ambulanza è andata fuori strada, entrando in collisione con un veicolo in transito.

Israele attacca, Teheran lancia una pioggia di missili: è guerra. La minaccia all'Iran: «Se colpite i civili, nel mirino i leader politici» | Media: «Raid nel quartiere di Khamenei». E l'Iran risponde - In un escalation di tensioni che scuote il Medio Oriente, Israele lancia un massiccio attacco contro Teheran, puntando a indebolire i leader iraniani e minare il regime degli ayatollah.

