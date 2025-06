Media nuovo attacco di Israele alla tv pubblica dell' Iran

Un nuovo attacco israeliano colpisce la televisione pubblica dell'Iran, Irib, sollevando tensioni crescenti nella regione. Fonti iraniane e canali di opposizione all’estero riferiscono di un missile che avrebbe colpito un edificio a Teheran, sede di importanti strutture di trasmissione, tra cui i canali 1 e 5 e stazioni radio. Questa escalation nel conflitto mediatico rischia di inasprire ancora di più le già tese relazioni internazionali, lasciando il mondo sull’orlo di una crisi più profonda.

Media, Israele avvisato da Usa prima dell'attacco in Iran - Una notizia che scuote gli equilibri geopolitici: secondo un alto funzionario israeliano, gli Stati Uniti avrebbero avvisato Israele prima di lanciare l’attacco ai siti nucleari iraniani.

