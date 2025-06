Medaglia al merito al carabiniere di Veglie che ha salvato la vita ad una ragazza a Trento

Durante la vibrante festa di San Giovanni a Veglie, l’amministrazione comunale ha deciso di onorare un eroe locale: il carabiniere che, con coraggio e tempestività, ha salvato una giovane vita a Trento. In questo contesto di gioia e celebrazione, si riconosce l’importanza di valori come il coraggio e il senso del dovere, fondamentali per rafforzare il senso di comunità e solidarietà tra i cittadini.

VEGLIE - Mentre la festa di San Giovanni entra nel vivo in quel Veglie, con un ricco calendario di eventi civili e religiosi, messo a punto con Pugliarmonica, l’amministrazione comunale, ha inteso tributare proprio nel corso della ricorrenza cittadina una medaglia al merito al carabiniere che il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Medaglia al merito al carabiniere di Veglie che ha salvato la vita ad una ragazza a Trento

In questa notizia si parla di: veglie - medaglia - merito - carabiniere

Concorsi scuola: sarà valutato il merito sportivo, è nel nuovo decreto pubblica amministrazione. 12 punti per una medaglia d’oro? - Con l'approvazione definitiva del decreto legge sulla pubblica amministrazione, il Parlamento ha introdotto 22 articoli che modificano le normative relative agli enti locali, ai concorsi pubblici e alla gestione del personale.

FESTA DI SAN GIOVANNI A VEGLIE: L’AMMINISTRAZIONE CONFERISCE MEDAGLIA AL MERITO A CARABINIERE EROE GIORDANO QUARTA https://veglienews.com/festa-di-san-giovanni-a-veglie-lamministrazione-conferisce-medaglia-al-merito-a-carabi Vai su X

Medaglia al merito al carabiniere di Veglie che ha salvato la vita ad una ragazza a Trento; Veglie – Encomio e medaglia al merito per il carabiniere Giordano Quarta; Veglie, l'amministrazione conferisce medaglia al merito al carabiniere eroe.

Medaglia al merito al carabiniere di Veglie che ha salvato la vita ad una ragazza a Trento - Il 27 gennaio l’intervento tempestivo quando una 22enne è caduta da un balcone dall’altezza di oltre 6 metri. Secondo lecceprima.it

Da domani la festa patronale a Veglie, con un riconoscimento speciale ad un carabiniere-eroe - La festa di San Giovanni entra nel vivo, a Veglie, con un ricco calendario di eventi civili e religiosi, messo a punto con Pugliarmonica. Segnala pugliapress.org