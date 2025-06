Mc Dowell e Bauer due leggende all’Ischia Global Film Anteprima di Conspiracy of Fear

Un incontro straordinario tra due leggende del cinema, Malcolm McDowell e Steven Bauer, si prepara a incantare il pubblico dell'Ischia Global Film & Music Festival. In occasione della première di “Conspiracy of Fear”, i rinomati attori riceveranno un prestigioso riconoscimento, celebrando il loro contributo al grande schermo. Un appuntamento imperdibile che promette emozioni indimenticabili e un tributo al talento senza tempo, segnando un capitolo speciale di questa 23ª edizione estiva.

Gli attori Malcolm Mcdowell (Arancia Meccanica) e Steven Bauer (Scarface) saranno premiati sabato 12 luglio nel gala finale, dell'Ischia Global Film & Music Festival. Un doppio riconoscimento per i due artisti leggendari che si sono ritrovati insieme nel film "Conspiracy of Fear" in programma nella serata finale della 23ÂŞ edizione dell'evento dell'estate cinematografica internazionale promosso con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania. Il film è il secondo lungometraggio dell'attrice, sceneggiatrice e regista Kayla Tabish. Interpreta Alice, una reporter tosta a cui viene concessa un'intervista esclusiva con Evo (Malcolm McDowell), l'amministratore delegato della Compagnia.