Maximall Pontecagnano svela il mistero | la verniciata era arte

Maximall Pontecagnano svela il suo segreto: quella che sembrava una semplice “verniciata” si è rivelata essere un’arte urbana di grande impatto. Nessun incidente, ma il primo passo di una campagna di guerrilla marketing studiata per sorprendere e coinvolgere. Preparatevi, perché il progetto trasformerà il centro commerciale in un’esperienza unica di arte e innovazione, lasciando tutti a bocca aperta e creando un’anticipazione irresistibile per l’attesissima Maximall Pop Art Experience.

Nessun incidente. La “verniciata” sulla facciata del Maximall Pontecagnano non è stato altro che il primo atto di una spettacolare campagna di guerrilla marketing per annunciare in grande stile l’arrivo della Maximall Pop Art Experience. Il progetto trasformerà il centro commerciale in una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Maximall Pontecagnano svela il mistero: la “verniciata” era arte

In questa notizia si parla di: maximall - pontecagnano - verniciata - svela

Al Maximall di Pontecagnano cascata di vernice rossa dal tetto: panico al centro commerciale - Una spettacolare cascata di vernice rossa ha trasformato il cuore dello shopping a Pontecagnano, creando momenti di panico tra clienti e staff.

Maximall Pontecagnano svela mistero: la “verniciata” era arte. Al via Maximall Pop Art Experience Vai su Facebook

Maximall Pontecagnano svela il mistero: la “verniciata” era arte; Maximall Pontecagnano svela il mistero: la “verniciata” era arte. Al via la Maximall Pop Art Experience; Maltratta i genitori e aggredisce i militari dell’Arma. Arrestato.

Maximall Pontecagnano svela il mistero: la “verniciata” era arte - L’effetto virale del video è stato solo l’inizio di una stagione estiva dedicata alla creatività e alla condivisione” ... Lo riporta salernotoday.it

Pontecagnano, furto alla gioelleria nel centro commerciale Maximall - Imalviventi hanno sfasciato le vetrine di una gioielleria ed hanno rubato molti preziosi del valore di alcune ... Segnala msn.com