Maxi tartufo trovato in Umbria | pesa un chilo e 400 grammi Volerà a New York

In un angolo incantato dell’Umbria, la natura ha regalato un tesoro da record: un tartufo nero di 1,4 kg, scoperto tra i boschi di Montefalco da Dora, un giovane lagotto romagnolo dal fiuto eccezionale. Questa meraviglia di pura eccellenza umbra non lascia indifferenti gli amanti del gusto e della natura. Ma cosa rende questo ritrovamento così straordinario? Scopriamolo insieme!

Perugia, 23 giugno 2025 - Un incredibile tartufo nero da 1 chilo e 400 grammi. Di profumo. Di pura eccellenza umbra! È il “bottino” straordinario scoperto sabato tra i boschi di Montefalco, dove la natura ha deciso di fare un regalo eccezionale: un gigantesco esemplare di Tuber aestivum Vitt, noto ai più come tartufo nero estivo. A trovarlo, una cucciola con il fiuto da campionessa e un cuore tanto grande: Dora, un giovane lagotto romagnolo, che ha scritto insieme al suo padrone una pagina memorabile nella storia del tartufo italiano! Durante la delicata fase di scavo, mentre la terra veniva rimossa con cura e rispetto, centimetro dopo centimetro, è emersa la forma imponente del tartufo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi tartufo trovato in Umbria: pesa un chilo e 400 grammi. Volerà a New York

