Maxi tamponamento la Ferrara-Mare va in tilt Lunghe code e rabbia

Mentre si susseguono i maxi tamponamenti sulla Ferrara Mare, il traffico si blocca, scatenando rabbia e frustrazione tra chi cerca di tornare a casa. L’incidente di questa sera, avvenuto sulla Super Strada nei pressi dei cantieri, ha causato lunghe code e disagi per famiglie e giovani. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, mentre i feriti vengono assistiti. Molto resta da capire su come si possa prevenire simili tragedie e ripristinare la normalità .

Ancora uno schianto sulla Super, sulla strada per il rientro dal mare. Tre auto ed un camion si sono scontrati nel tratto interessato ai cantieri a pochi chilometri dal casello. Lo schianto è avvenuto intorno alle 21 e subito si è formata una lunga coda di veicoli, giovani e famiglie che avevano lasciato i sette lidi per tornare in città . Tra le lamiere, ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, anche alcuni feriti portati a Cona. Molto probabilmente si è trattato di tamponamenti a catena provocati dall’‘imbuto’ dei cantieri, con una strozzatura di corsia per i lavori. In tilt il traffico, è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la Statale 16 Adriatica e il bivio con la Porrettana in direzione della A13 Bologna-Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi tamponamento, la Ferrara-Mare va in tilt. Lunghe code e rabbia

