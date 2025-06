Maxi sequestro in corso | operazione della Guardia di Finanza tra Sicilia Campania e Nord Africa

Un maxi sequestro di vasta portata è in atto tra Sicilia, Campania e Nord Africa, segnando un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato. Dalle prime luci dell’alba, la Guardia di Finanza sta eseguendo un’operazione imponente, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, con oltre 60 finanzieri e supporto aereo. Un’azione decisa che potrebbe smantellare un potente giro illecito e riaffermare la legalità.

Maxi sequestro – Dalle prime luci dell’alba è scattata un’imponente operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. I militari del Comando Provinciale di Caltanissetta, insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, stanno eseguendo un decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione. L’operazione coinvolge oltre 60 finanzieri, supportati da mezzi aerei della Sezione Aerea di Palermo e da numerose unità navali. Le attività stanno interessando diverse province italiane – Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Agrigento, Salerno e Pescara – oltre a località situate in Paesi dell’Africa settentrionale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Maxi sequestro in corso: operazione della Guardia di Finanza tra Sicilia, Campania e Nord Africa

In questa notizia si parla di: sequestro - operazione - maxi - guardia

Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza: trovati 3 chilogrammi cocaina e alcuni dispositivi per l’inalazione di marijuana. L’operazione delle Fiamme Gialle in provincia di Latina - Un’importante operazione delle Fiamme Gialle ha portato al sequestro di 3 chilogrammi di cocaina e vari dispositivi per l’inalazione di marijuana a Pontinia, in provincia di Latina.

Maxi sequestro da oltre 1,5 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Monza e Brianza. Nell’ambito dell’operazione Empty Wallet, sono state... Vai su Facebook

Cosmetici tossici, maxi sequestro della Guardia di Finanza: 56mila prodotti ritirati dal mercato; Maxi-sequestro da 10 milioni di euro: operazione “Bonus Scam”; Armi e 18 chili di cocaina marchiati con un toro: maxi-sequestro al valico di Chiasso Brogeda.

Maxi operazione della Finanza in Sicilia, coinvolta anche Pescara +++ IN AGGIORNAMENTO+++ - La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Caltanissetta, col reparto operativo aeronavale di Palermo, sta dando esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal tribunale di Calta ... rete8.it scrive

Imprenditore vicino alla mafia, maxi sequestro beni di 50 milioni di euro (anche nell’agrigentino) - Maxi sequestro beni nei confronti di un imprenditore attivo nel campo ittico ritenuto vicino alla famiglia Rinzivillo ... Lo riporta grandangoloagrigento.it