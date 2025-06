Maxi sequestro in corso | operazione della Guardia di Finanza tra Sicilia Campania e Nord Africa

Un maxi sequestro in corso tra Sicilia, Campania e Nord Africa sta scuotendo il panorama antimafia. Dalle prime luci dell’alba, un’imponente operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla DDA di Caltanissetta, mira a smantellare un giro criminale di vasta portata. Con oltre 60 militari e supporti aerei, si stanno eseguendo sequestri di beni che potrebbero rappresentare un colpo decisivo alle organizzazioni mafiose. La battaglia per la legalità continua senza sosta.

Maxi sequestro – Dalle prime luci dell'alba è scattata un'imponente operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. I militari del Comando Provinciale di Caltanissetta, insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, stanno eseguendo un decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione. L'operazione coinvolge oltre 60 finanzieri, supportati da mezzi aerei della Sezione Aerea di Palermo e da numerose unità navali. Le attività stanno interessando diverse province italiane – Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Agrigento, Salerno e Pescara – oltre a località situate in Paesi dell'Africa settentrionale.

