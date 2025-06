Maxi rissa in mezzo alla strada

Un pomeriggio di tensione a Casette d’Ete si è trasformato in una maxi rissa tra cittadini stranieri, probabilmente pachistani, scatenatasi davanti alla palestra comunale. Una dozzina di individui, arrivati a bordo di tre auto a tutta velocità, sono scesi e hanno dato il via a un violento scontro che ha lasciato gli abitanti del posto senza parole. La scena, carica di tensione, mette in evidenza le sfide sociali e di sicurezza della comunità.

Sabato pomeriggio a Casette d’Ete rissa tra cittadini stranieri, pare pachistani. Una dozzina di persone sono arrivate a bordo di tre auto che viaggiavano a una certa velocità e che hanno inchiodato e si sono fermate nell’area antistante la palestra comunale. Il tempo di scendere e, come se stessero proseguendo una lite iniziata altrove, questi soggetti hanno cominciato a darsele di santa ragione, con calci e pugni, sotto gli sguardi attoniti della gente e qualcuno, davanti alla surreale e violenta scena, ha avvertito i carabinieri. La rissa è proseguita per diversi minuti dopodiché gli uomini sono risaliti sulle auto e si sono dileguati prima dell’arrivo dei carabinieri che ora indagano sulla inquietante vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in mezzo alla strada

