Maxi operazione sequestro beni impegnati mezzi aerei e navali | finanzieri anche nel salernitano

Una vasta operazione di sequestro beni e mezzi aerei e navali sta scuotendo il Sud Italia. Oltre 60 militari delle forze di polizia, supportati da droni e unità navali, sono impegnati in un blitz che coinvolge anche il salernitano, nel quadro di un’indagine della Dda. Un intervento decisivo per contrastare il crimine organizzato e tutelare la legalità. La lotta alla criminalità non si ferma: ecco cosa sta succedendo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime ore di stamani i finanzieri di Caltanissetta e del reparto operativo aeronavale di Palermo stanno dando esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal Tribunale nisseno-sezione misure di prevenzione, su proposta della Dda. L’operazione, per la quale sono impegnati oltre 60 militari, con il supporto di mezzi aerei e di diverse unità navali, sta interessando le province di Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Agrigento, Salerno, Pescara e paesi dell’Africa settentrionale. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maxi operazione sequestro beni, impegnati mezzi aerei e navali: finanzieri anche nel salernitano

In questa notizia si parla di: operazione - sequestro - beni - impegnati

Trapani, sequestro da 300mila euro a trafficante di droga: beni, conti e legami con la mafia nel mirino - A Trapani, è stato sequestrato un patrimonio di 300mila euro a un noto trafficante di droga, in un'azione mirata contro le attività illecite.

CHI ARMA ISRAELE (E QUANTO?) | SPOILER: ANCHE L’ITALIA “Il Ministero della Difesa israeliano annuncia che l'800° velivolo dell'operazione completa di trasporto aereo di armi ed equipaggiamenti militari, iniziata subito dopo lo scoppio della guerra, è att Vai su Facebook

Maxi operazione sequestro beni, impegnati mezzi aerei e navali: finanzieri anche nel salernitano; Lotta alla criminalità organizzata, in corso maxi sequestro di beni: blitz nel salernitano; Maxi sequestro di beni alla criminalità organizzata tra Palermo, Pescara e l’Africa.

Sequestro beni, vasta operazione della guardia di finanza: attività anche in città - Dalle prime ore di questa mattina i Finanzieri del Comando Provinciale Caltanissetta e del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo stanno dando esecuzione a un provvedimento di sequestr ... Come scrive quotidianodigela.it

Dalla Sicilia all’Africa, in corso operazione contro la criminalità organizzata: scatta maxi sequestro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com