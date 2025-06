Maxi operazione contro il traffico di droga | tredici arresti anche due poliziotti

Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Roma ha smantellato un pericoloso traffico di droga, coinvolgendo tredici arresti, tra cui due poliziotti. Le indagini hanno scoperto che parte della droga sequestrata finiva a un narcotrafficante rivale, in cambio di informazioni preziose. Questa maxifagine evidenzia quanto il crimine organizzato possa infiltrarsi anche nelle forze dell’ordine, mettendo in discussione la lotta alla criminalità . La lotta contro queste reti resta una priorità assoluta.

Parte della droga sequestrata finiva al narcotrafficante rivale come prezzo per le informazioni ottenute nelle indagini. Ci sono anche due poliziotti tra le persone arrestate (uno in carcere, uno ai domiciliari) nella maxi operazione della Guardia di Finanza di Roma nei confronti di 16 persone, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. In totale, sono tredici gli indagati sono stati portati in carcere, mentre altri tre sono finiti agli arresti domiciliari. Ora i magistrati dovranno analizzare dei due agenti (56 e 57 anni) e degli altri poliziotti dello stesso commissariato che risultano indagati – sono in totale sette – in quanto il 10 novembre 2022 “durante la perquisizione personale e domiciliare effettuate nei confronti di dell’arrestato Adii Chadid, omettevano di sequestrare 15 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, successivamente oggetto della cessione in favore di Lahcen Driouch ed Said Essari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it