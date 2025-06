Maxi operazione antidroga nella Capitale 16 persone arrestate | tra loro anche un poliziotto foggiano

Una vasta operazione antidroga scuote Roma: 16 persone arrestate, tra cui un poliziotto foggiano e un collega, coinvolti in un traffico internazionale di quasi una tonnellata e mezza di droga proveniente dalla Spagna e dal Marocco. Un maxi giro di sostanze stupefacenti destinato a saturare le strade della Capitale. La lotta al crimine si fa sempre più dura, evidenziando come il cancro dello spaccio non conosca confini né frontiere.

Droga a gogo dalla Spagna e dal Marocco in Italia, pronta per essere distribuita in tutta la Capitale. Un giro di spaccio da quasi una tonnellata e mezza di sostanze stupefacenti, che ha portato la Finanza e la Dda all'arresto di 16 persone. Tra queste, ci sono anche due poliziotti, uno dei quali.

