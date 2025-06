Maxi operazione antidroga a Roma 16 arresti | in manette anche 2 poliziotti

Una vasta operazione antidroga a Roma ha portato all’arresto di 16 persone, tra cui due agenti di polizia in servizio nella capitale. Le accuse spaziano dal traffico illecito di droga alla detenzione di armi, rapina, ricettazione e riciclaggio. Con 13 persone in carcere, il blitz mette in luce un pericoloso giro criminoso che coinvolge anche figure delle forze dell’ordine, scuotendo l’intera città e sollevando interrogativi sulla sicurezza e la trasparenza nelle forze dell’ordine.

D ue poliziotti, in servizio nella Capitale, sono stati arrestati assieme ad altre 14 persone dai finanzieri del comando provinciale di Roma, su delega della direzione distrettuale antimafia della procura di Roma. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e, tra le altre, di detenzione illecita di armi, rapina, ricettazione e riciclaggio le accuse di cui dovranno rispondere. Tredici persone sono finite in carcere e tre agli arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare, emesso dal gip, arriva al seguito delle indagini coordinate dalla Dda capitolina ed eseguite dagli specialisti del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maxi operazione antidroga a Roma, 16 arresti: in manette anche 2 poliziotti

In questa notizia si parla di: roma - arresti - poliziotti - maxi

Corruzione per la manutenzione delle strade a Roma, mazzetta a due poliziotti: 5 arresti - Un'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma ha portato all'arresto di cinque persone, tra cui due poliziotti, coinvolte in un giro di corruzione legato alla manutenzione stradale nella capitale.

Traffico di droga Roma: maxi operazione GdF, 13 arresti tra cui due poliziotti. Vai su X

Erano il terrore degli anziani Roma. I poliziotti hanno arrestato dieci ladri sudamericane di bande divere, sorpresi a rubare alle passanti e nei supermercati. Tutti gli arresti sono convalidati. Vai su Facebook

Maxi operazione contro il traffico di droga: tredici arresti, anche due poliziotti; “Rubarono 36mila durante una perquisizione”, tre poliziotti arrestati a Roma; Quarticciolo, altri 2 arresti a Roma. Il quartiere si mobilita: «Un maxi-corteo a marzo».

Maxi operazione contro il traffico di droga: tredici arresti, anche due poliziotti - L'inchiesta, coordinata dalla Dda e condotta dagli specialisti del Gico del Nucleo di Polizia Economico- Si legge su informazione.it

Operazione antidroga a Roma, 16 arresti - Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Roma che, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica capitolina, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautela ... Secondo ansa.it