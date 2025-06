Maxi incendio alla ceramica Novabel | esplosi alcuni macchinari crolla parte del tetto

Un maxi incendio ha scosso lo stabilimento Ceramica Novabel a Roteglia, in provincia di Reggio Emilia, provocando esplosioni e il crollo di parte del tetto. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei mezzi, fronteggiando una situazione critica e in evoluzione. La comunità è in attesa di aggiornamenti mentre gli esperti indagano sulle cause di questa drammatica emergenza, che potrebbe avere ripercussioni significative sull’intera zona.

Reggio Emilia, 23062025 – Vigili del fuoco operativi a Roteglia (comune di Castellarano in provincia di Reggio) per un grosso incendio dentro lo stabilimento della ceramica Novabel. Secondo i primi aggiornamenti, pare che all’origine del rogo ci sia l’esplosione di alcuni macchinari, probabilmente delle presse. I vigli del fuoco sono intervenuti con sei mezzi di cui tre autobotti da Reggio, Modena e Sassuolo. L’allerta è stata lanciata attorno alle 12.30 di oggi. Le fiamme hanno in breve tempo raggiunto il tetto, che è in parte crollato, circa 100 metri quadri della parte alta dello stabilimento risultano al momento inagibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi incendio alla ceramica Novabel: esplosi alcuni macchinari, crolla parte del tetto

