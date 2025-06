Maxi frode sul lavoro in Nord Italia | false cooperative e 850 operai sfruttati 80 milioni in fatture fasulle

Una maxi frode sul lavoro scuote il Nord Italia: false cooperative, 850 operai sfruttati e un giro di 80 milioni in fatture fasulle. La rete, orchestrata tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia, ha messo in piedi un sistema criminale che ha tratto vantaggio da manodopera a basso costo, lasciando sul campo vittime e risparmi per i truffatori. Tre arresti e sequestri milionari sono solo l'inizio di un caso che richiede tutta la nostra attenzione. Continua a leggere.

Una rete di false cooperative forniva manodopera a basso costo a imprese attive in Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia. grazie a un sistema di fatture false e società fittizie. Oltre 850 i lavoratori coinvolti. Tre arresti e sequestri per oltre 14 milioni di euro. L'indagine è della Guardia di Finanza di Bolzano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

