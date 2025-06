Maxi blitz antimafia | sequestro da 50?milioni coinvolge anche Pescara e Nordafrica!

Un maxi blitz antimafia scuote l’Italia e coinvolge anche Pescara e il Nord Africa. Oltre 60 finanzieri, supportati da unità aeree e navali, stanno eseguendo un massiccio sequestro patrimoniale di 50 milioni di euro, su ordine della DDA di Caltanissetta. Un'azione senza precedenti che dimostra come la criminalità organizzata abbia radici profonde e ramificazioni internazionali. La lotta alla mafia non si ferma: questa operazione ne è la prova concreta.

Pescara - Dalle prime ore del 23 giugno, oltre 60 finanzieri, unità aeree e navali operano su ordine del Tribunale di Caltanissetta su proposta della DDA. Un vasto sequestro patrimoniale è in corso in Abruzzo, Sicilia, Campania e perfino nel Nord Africa, sul impulso della Direzione distrettuale antimafia. Il Tribunale di Caltanissetta –?Sezione misure di prevenzione – ha emesso stamane il provvedimento, eseguito dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta e dal Reparto operativo aeronavale di Palermo, con l’ausilio di mezzi aerei e navali. L’operazione coinvolge oltre 60 militari e interessa le province di Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Agrigento, Salerno e Pescara, estendendosi in località dell’Africa settentrionale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv