Maturità 2025 l’appello di Beppe Severgnini ai genitori | Statene fuori lasciate soli i ragazzi all’orale L’Esame è il Telepass per la vita adulta

Dopo cinquant’anni, Beppe Severgnini rivolge un appello ai genitori: per affrontare con serenità la Maturità 2025, è fondamentale lasciare i figli vivere l’esperienza da soli. Un momento cruciale di crescita, che richiede autonomia e fiducia. In un mondo in continuo cambiamento, il vero supporto sta nel rispetto dello spazio personale dei maturandi. Perché l’esame non è solo un banco di prova, ma il passaggio verso la vita adulta.

Cinquant'anni sono passati da quando Beppe Severgnini varcò per la prima volta la soglia di un'aula per sostenere l'esame di Maturità. Mezzo secolo dopo, il celebre giornalista del Corriere della Sera torna su quell'esperienza fondante con la saggezza di chi ha attraversato decenni di vita professionale e personale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

