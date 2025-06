Maturità 2025 genitori cafoni e oppressivi basta con alloro e toghe ai figli l’affondo di Andrea Maggi | È pacchiano e cafone gli state rubando la gioia di vivere tali traguardi

In un panorama scolastico sempre più complesso, Andrea Maggi non le manda a dire ai genitori. Con parole dure e senza mezzi termini, il noto docente e scrittore denuncia un atteggiamento oppressivo e cafone che rischia di spegnere la gioia dei giovani nel raggiungimento dei traguardi, tra allori e toghe. È ora di riflettere: come possiamo restituire ai ragazzi il piacere di imparare e crescere?

"È pacchiano, cafone; niente affatto normale". Non usa mezzi termini Andrea Maggi, docente, scrittore e volto televisivo, nel suo durissimo attacco ai genitori pubblicato su Il Gazzettino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: genitori - andrea - maggi - pacchiano

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

#Etna: spaventosa eruzione in atto, la fuga dei turisti. Credit: Pio Andrea Peri #3BMeteo Vai su Facebook

Maturità 2025, genitori cafoni e oppressivi, basta con alloro e toghe ai figli, l'affondo di Andrea Maggi: È pacchiano e cafone, gli state rubando la gioia di vivere tali traguardi; Sulla Maturità scoppia un nuovo caso, la polemica di Prof Maggi.

Andrea Maggi: "Smartphone e figli: non serve un controllo parentale, ma un patto in famiglia" - “Certo è che l’utilizzo dei social da parte dei bambini è un tema importante”, commenta Andrea Maggi, professore ... repubblica.it scrive

Andrea Maggi: "Gli insegnanti sono soli, impauriti, ricattabili. Per questo preferiamo assolvere sempre i ragazzi" - emblematici che abbiamo voluto commentare con Andrea Maggi, professore nella vita e in televisione nella docu ... Da huffingtonpost.it