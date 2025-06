Maturità 2025 al via gli orali | come sono andati gli scritti degli studenti italiani

Gli esami scritti sono ormai un ricordo e gli studenti italiani si preparano agli orali della maturità 2025. Secondo le proiezioni di Skuola.net, il 58% delle classi ha già completato i colloqui, con molti maturandi che hanno già ricevuto i risultati degli scritti. Oltre la metà dei candidati ha superato 28/40, segno di un buon livello di preparazione. Ma come sono andati nel complesso? Scopriamolo insieme.

Terminate e corrette le prove scritte, per gli studenti della maturità 2025 è già tempo di esami orali. Secondo una proiezione di Skuola.net, il 58 per cento delle classi esaurirà il calendario dei colloqui entro l’ultima settimana di giugno, il che vuol dire che due maturandi su tre hanno già ricevuto l’ esito degli scritti. Vediamo come sono andati. Oltre la metà degli studenti ha ottenuto un voto superiore a 2840 nei due scritti. I dati pubblicati dal portale studentesco riflettono le risposte di 1.500 alunni che hanno segnalato i voti ottenuti tramite l’instant poll dedicato. Oltre uno studente su due (56 per cento) ha ottenuto un voto superiore a 2840, corrispondente a una media del 7 in entrambe le prove, mentre solo uno su cinque (18 per cento) è risultato insufficiente in tutti e due i compiti. 🔗 Leggi su Lettera43.it