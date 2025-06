Mattia Bellucci liquida Halys in due set e avanza al secondo turno sull’erba di Eastbourne

Dopo un avvio difficile sulla superficie erbosa, Mattia Bellucci mostra una rinascita strepitosa ad Eastbourne, liquidando Halys in due set e conquistando il pass per il secondo turno. Un segnale di crescita e determinazione per l’azzurro, che punta a fare bene in vista di Wimbledon. Con questa vittoria, Bellucci rafforza la sua convinzione e si prepara a scrivere nuove pagine nel torneo più ambito del calendario tennistico.

Dopo aver collezionato tre sconfitte consecutive all'inizio della stagione su erba, Mattia Bellucci comincia a ritrovare buone sensazioni su questa superficie e centra la terza vittoria di fila nel giro di tre giorni travolgendo l'ostico francese Quentin Halys e approdando al secondo turno dell' ATP 250 di Eastbourne 2025, ultimo torneo di preparazione in vista di Wimbledon. L'azzurro, n.74 del ranking mondiale e proveniente dalle qualificazioni (in cui aveva battuto sempre 2-0 il ceco Marek Gengel ed il taiwanese Tseng), si è imposto per 6-4 6-2 in meno di 70 minuti e attende agli ottavi del main draw inglese uno tra il big server transalpino Giovanni Mpetshi Perricard e la wild card britannica Cameron Norrie, garantendosi nel frattempo come minimo un posto a ridosso della top70 ATP.

