mattarellagdf lavora a interesse generale e contribuenti onesti

La Guardia di Finanza rappresenta un baluardo di legalità e trasparenza, impegnata quotidianamente a tutelare gli interessi di tutti i cittadini onesti. Con competenze moderne e una forte dedizione, lavora per garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate correttamente, contrastando efficacemente il crimine organizzato e proteggendo l’economia del nostro Paese. Un impegno costante al servizio della collettività, volto a costruire un futuro più sicuro e giusto.

"La Guardia di Finanza è una moderna forza di polizia, con competenze generali in materia economica e finanziaria". Lavora per "il perseguimento dell'interesse generale con azioni di lotta all'uso illecito del denaro pubblico, di vigilanza per la corretta destinazione dei fondi, comunitari e nazionali, che sono stanziati per il rilancio del Paese. Di prevenzione e repressione delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nei mercati e più in generale interventi diretti che mirano a contrastare gli illeciti che ledono il tessuto sano dell'economia. Un ruolo, quello delle fiamme gialle, di rilevanti riflessi sociali, volto ad assicurare tutela agli operatori economici e ai tanti contribuenti onesti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net