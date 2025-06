Matrimonio finisce in tragedia | uccisa la sposa ferito lo sposo Tre vittime | fatti gravissimi

Una scena che sembra uscita da un incubo: un matrimonio si trasforma in una tragedia. Durante la notte, tra sabato 21 e domenica 22 giugno, un attacco armato ha sconvolto tutti, portando via la vita della sposa e ferendo gravemente lo sposo e altre tre persone. Un evento che ha lasciato sgomenti e che richiede una riflessione profonda sulla sicurezza e sulla violenza nella nostra societĂ .

Una terribile notizia ha sconvolto tutti. Durante un matrimonio, alcune persone hanno assalito i presenti a colpi di proiettile e il bilancio finale è stato tragico. Anche la sposa è stata purtroppo uccisa, dunque da un momento di enorme felicitĂ si è passati ad una tragedia assurda. I fatti si sono verificati in piena notte. Come riferito dal sito Leggo, tra sabato 21 e domenica 22 giugno, quando erano circa le ore 4.30, un gruppo di uomini con maschere sul volto e armati ha deciso di fare un’irruzione scatenando tutta la loro violenza. I colpi di arma da fuoco hanno centrato anche la sposa, uccidendola, ma in totale sono state 3 le vittime. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

