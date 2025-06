Matrimonio di Jeff Bezos a Venezia | quando e dove

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia sta per trasformarsi nell’evento più esclusivo dell’anno. Tra canaletti incantati e un’atmosfera da sogno, i due innamorati hanno scelto la romantica laguna per pronunciare il loro sì, circondati da celebrità e personalità di spicco. Dopo settimane di rumors, le date sono finalmente confermate: preparatevi a vivere un momento indimenticabile, perché questa cerimonia promette di lasciarci senza parole...

È tutto pronto a Venezia per il matrimonio dell’anno. Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto la Laguna per le loro nozze da sogno, che li vedrà pronunciare il fatidico sì di fronte a un parterre di stelle tra attori, imprenditori e stelle dello showbiz mondiale. Dopo settimane di indiscrezioni, che avevano portato a credere che l’evento si tenesse fra il 24 e il 26 giugno, sembra che le date siano ormai certe: il patron di Amazon e l’ex giornalista televisiva e pilota si sposeranno tra il 26 e il 28 giugno. Gran parte dei dettagli è ancora top secret, ma dalla stampa internazionale trapelano una serie di indiscrezioni piuttosto attendibili. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: quando e dove

Jeff Bezos e Lauren Sànchez: matrimonio a Venezia tra hotel e yacht di lusso. Ma monta la protesta dei cittadini, di ambientalisti ed ecologisti - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l’impatto ambientale.

A Venezia un gruppo di attivisti di Greenpeace ha srotolato uno striscione in Piazza San Marco per chiedere al miliardario Jeff Bezos, che celebrerà il suo matrimonio in città, di pagare più tasse. "Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più t Vai su X

Scatta il conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno a Venezia tra mister Amazon Jeff Bezos e la promessa sposa Lauren Sanchez. Il gruppo dei pro-Bezos sta preparando uno striscione di benvenuto e magliette. Ormeggiato in Riva Sette Martiri il maxi-yac Vai su Facebook

Matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: quando e dove - Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono pronti per il matrimonio dell'anno. Scrive msn.com

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, per il matrimonio a Venezia attesi 95 jet privati e ospiti da urlo: da Bill Gates a Kylie Jenner, chi ci sarà - Nella lista degli ospiti eccellenti che stanno per arrivare a Venezia per il matrimonio dell'anno, quello tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon e tra gli ... Segnala msn.com