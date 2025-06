Matrimonio di Jeff Bezos a Venezia | il costo

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia sta attirando l'attenzione di tutto il mondo. Tra antiche architetture, acque cristalline e un’atmosfera da sogno, gli sposi si preparano a celebrare il loro amore in una delle location più romantiche del pianeta. Ma quale sarà il costo di questo evento esclusivo? Vediamo insieme le cifre che si celano dietro un matrimonio da favola in Laguna, un’esperienza da milioni di euro.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono pronti per il matrimonio. Il fondatore di Amazon, nonché uno degli uomini più ricchi del mondo, e l’ex giornalista televisiva e pilota hanno scelto l’Italia, e per l’occasione Venezia, come location delle loro nozze che si protrarranno in Laguna per tre giorni. Secondo le ultime indiscrezioni, dato che nulla è ancora certo, dovrebbero sposarsi fra il 26 e il 28 giugno all’interno di strutture storiche e lussuose e alla presenza di circa 200 invitati tra star, figure politiche e imprenditori di successo. Quanto costerà il matrimonio? Considerando che il patrimonio di Bezos ammonta a 250 miliardi, la coppia non ha bisogno di limitarsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it